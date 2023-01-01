Босния выразила протест Черногории из-за присутствия министров на запрещенном празднике, где наградили путина

Заместитель председателя Совета министров Боснии и Герцеговины, министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович направила письмо протеста премьер-министру Черногории и координатору МИД Дритану Абазовичу.

Об этом сообщает портал CDM.

В письме говорится о присутствии министров юстиции и финансов Черногории Марко Ковача и Александра Дамьяновича на сепаратистском «Дне республики» в Республике Сербской.

«Направляю протест правительству Черногории, дружественной и соседней страны. Решением Конституционного суда Боснии и Герцеговины 9 января как День РС признано неконституционным и дискриминационным, а присутствие государственных чиновников наносит ущерб добрососедским отношениям между нашими странами. Празднование 9 января как Дня РС, согласно решению Конституционного суда Боснии и Герцеговины, нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и дискриминирует представителей составляющих наций Боснии и Герцеговины», - говорится в письме.

Как отметила министр, присутствие министров из действующего правительства Черногории на праздновании незаконного праздника является актом неуважения к институтам Боснии и Герцеговины.