В Минфине США заявили, что ограничение цен на российскую нефть достигло целей

Ограничение цен на российскую нефть, введенное западными странами в декабре, достигло своих целей по удержанию российской нефти на рынке при ограничении доходов россии.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Reutes .

«Хотя предел цен на сырую нефть действует всего около месяца, мы уже наблюдаем ранний прогресс в достижении обеих этих целей, и высокопоставленные российские чиновники признали, что предел цен сокращает доходы россии от энергоносителей», - сказала Еллен перед встречей с министром финансов Канады Христеем Фриландом.

Ограничения цен на сырую нефть были введены 5 декабря странами G7, включая США, Канаду и Австралию. Оно запрещает использование услуг, предоставляемых Западом по морскому страхованию, финансированию и другим услугам для грузов по цене выше граничного уровня в 60 долларов за баррель.

Российская нефть марки Urals с поставкой в Европу 10 января котировалась на уровне 52,48 долларов, сохраняя при этом резкий дисконт к эталонной нефти марки Brent, торговавшейся на уровне 80,82 долларов.

Еллен сказала, что энергетические рынки остаются хорошо обеспеченными после запрета Европейского Союза на импорт российской сырой нефти, также введенной 5 декабря.

«Публичная отчетность указывает на то, что страны используют ценовой потолок, чтобы заключить выгодные сделки по ценам на импортируемую из россии нефть», - добавила Еллен.

Но москва пообещала запретить поставки нефти в страны, придерживающиеся ограничения цен, начиная с 1 февраля, а министерство энергетики россии заявило, что работает над дополнительными мерами по обеспечению соблюдения запрета на прямое или косвенное использование ограничения цен.

Коалиция G7 также стремится к 5 февраля установить два предела цен на российские продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо и мазут, при этом представитель G7 заявил, что это может быть сложнее, чем установить предел цен на сырую нефть.

Напомним, в 2022 году из-за санкций экспорт российской нефти упал до минимума.