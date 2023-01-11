Зампред Еврокомиссии заявил, что Украина не станет членом ЕС пока продолжается война с рф

Украина не сможет стать полноправным членом Евросоюза, пока на ее территории ведутся боевые действия с вооруженными силами рф.

Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Deutsche Welle.

«Это (вступление в Евросоюз во время войны с рф, — ред.) невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло», — подчеркнул Тиммерманс.

Также, по его словам, Европейский Союз должен всячески поддерживать Украину на пути к поставленной цели — вступления в его ряды.

Отметим, что зампред Еврокомиссии также сравнил по степени влияния потенциальное вступление Украины в ЕС с крупнейшим разовым расширением Евросоюза в 2004 году.

«Это (членство Украины, — ред.) действительно изменит характер Европейского Союза», — подчеркнул Тиммерманс.

Напомним, министр иностранных дел Ирландии выступает за скорейшее вступление Украины в ЕС.