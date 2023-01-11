Арахамия анонсировал, что Рада на ближайшем заседании лишит мандатов четырех нардепов

Глава фракции партии «Слуга Народа» даидд Арахамия сообщил, что на ближайшем заседании Верховная Рада избавит мандатов еще четырех депутатов от запрещенных партий.

Об этом он написал в Telegram.

«Это произойдет конституционным способом. То есть без шансов на обжалование в судах. Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не провокации, которые играют на руку коллаборантам не зависимо от названия партии. Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины», - написал Арахамия.

В свою очередь, спикер Парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Указ Президента Украины о потере гражданства вышеупомянутых нардепов уже поступил в ВР.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский накануне лишил гражданства кума Путина Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Как известно, в ноябре 2022 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Вадима Рабиновича (запрещена ОПЗЖ) и Игоря Васильковского («Слуга Народа»).