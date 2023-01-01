В Казахстане отменили неприкосновенность Назарбаева и его клана

В Казахстане упразднили закон, гарантировавший первому президенту Нурсултану Назарбаеву защиту от преследования, неприкосновенность его имущества и активов членов его семьи, а также другие привилегии.

Об этом сообщает Лига.net.

С запросом об отмене закона в Конституционный суд обратилась группа депутатов парламента. Суд признал, что в Конституции нет оснований для сохранения закона о елбасы в действующем праве страны, "в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу". Там подчеркнули, что постановление общеобязательно, окончательно и обжалованию не подлежит.

Назарбаев руководил Казахстаном более 30 лет. В 2019 году он ушел в отставку, оставив за собой должность главы Совбеза Казахстана.

Напомним, в начале 2022 года Казахстан всколыхнули протесты. Чтобы подавить их, власти запросили помощь россии и других союзников из ОДКБ. В июне в Казахстане прошел референдум по изменениям в Конституцию, в результате чего народ одобрил трансформацию суперпрезидентской формы правления в президентскую с усилением роли парламента. Власть в стране сейчас контролирует президент Касим-Жомарт Токаев.