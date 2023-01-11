ЕС и НАТО создали общую группу, чтобы противодействовать возможным диверсиям на критической инфраструктуре

Европейский Союз и НАТО договорились создать общую целевую группу по защите объектов критической инфраструктуры.

Об этом на брифинге сообщили генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Лига.net.

– Мы видели саботаж на Северном потоке, который продемонстрировал, что нам нужно быть готовыми и нам нужно противостоять этому новому типу угроз, – сказала фон дер Ляен.

В рамках созданной группы эксперты должны определить ключевые угрозы критически важной инфраструктуре в Европе, определить слабые места и предложить, что нужно сделать для их усиления и ликвидации потенциальных уязвимостей.

Работа группы будет включать четыре основные отрасли: транспорт, энергетика, цифровые технологии и космос.

Напомним, трубопроводы "Северный поток" были повреждены 26 сентября в четырех местах в экономических зонах Швеции и Дании, невредимой якобы осталась лишь одна нить газопровода "Северный поток-2". Взрывы были такой силы, что их зафиксировали даже сейсмологи. В начале января Еврокомиссия заявила, что повреждения обоих Северных потоков нанесены умышленными актами саботажа.