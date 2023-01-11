Украина и рф проведут новый обмен пленными, а Эрдоган заявил о «коридоре для раненых»

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился в Турции с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой. Они достигли согласия по возвращению из плена 40 россиян и 40 украинцев.

Об этом сообщает Зеркало недели.

На встрече в Анкаре также была обсуждена необходимость активизации работы Красного Креста, который может посещать пленных и оказывать помощь в передаче родственникам писем. Также были обсуждены такие темы, как помощь раненым, поиск пропавших без вести, возможность посещения украинцами родственников в России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова предоставить гуманитарный коридор тем, кто получил ранения в войне России против Украины.

– Мы начали этот процесс. Омбудсмен Турции Шереф Малкоч обсудит, можно ли открыть коридор для раненых. Мы поддерживаем это, – сказал турецкий президент.

Эрдоган уточнил, что речь идет не только об Украине. Он пояснил, что в Турцию привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили в госпиталях и отправляли обратно.