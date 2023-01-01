Зеленский и Дуда пытаются уладить исторические споры – они почтили память солдат, погибших 100 лет назад

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда вместе посетили Мемориал орлят во Львове, по оформлению которого между Варшавой и Киевом годами продолжаются споры. Также президенты посетили захоронения украинских военных.

Об этом сообщает "Украинская правда".

“На Лычаковском кладбище во Львове президенты Польши и Украины отдали честь львовским орлятам. Они также почтили украинцев, погибших в боях за Львов в 1918 году, и посетили часть кладбища, где похоронены украинские военные, погибшие в войне с россией”, - сообщил госсекретарь канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

В этой части Лычаковского кладбища похоронены поляки, погибшие в боях против Западно-Украинской Народной Республики в 1918-1919 гг.

Споры между Варшавой и Киевом связаны с желанием Польши полностью восстановить монумент, уничтоженный в советское время, со львами, которые Украина по символическим мотивам не хотела возвращать. Последние годы львы находились на своем месте, но закрыты деревянными конструкциями (которые Варшава призвала убрать). Кроме того, польская сторона восстановила памятную надпись, которую не одобряла Украина.

Кроме того, появилось видео, как жители Львова встретили Анджея Дуду возгласами "Спасибо!".