«Просто риторики недостаточно», - Зеленский призвал НАТО к решительной поддержке Украины

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина надеется на дальнейшее движение по пути евроатлантической интеграции.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

- На сегодняшний день просто поддержки Украины от коллег в НАТО и просто поддержки в виде риторики об открытых дверях недостаточно. А именно – недостаточно для мотивации нашего государства, а если быть еще конкретнее – недостаточно для мотивации наших воинов. Потому нам нужны шаги вперед. Мы очень ожидаем мощных шагов. Мы ожидаем нечто большее, чем просто открытая дверь, – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, чего Украина ожидает от саммита НАТО в июле 2023 года в Вильнюсе.

Президент Украины подчеркнул, что не просто слова поддержки, а конкретные действия и помощь партнеров побуждают украинцев продолжить борьбу с российским агрессором и усиливают нашу стойкость.