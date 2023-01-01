«Просто риторики недостаточно», - Зеленский призвал НАТО к решительной поддержке Украины

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина надеется на дальнейшее движение по пути евроатлантической интеграции.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
- На сегодняшний день просто поддержки Украины от коллег в НАТО и просто поддержки в виде риторики об открытых дверях недостаточно. А именно – недостаточно для мотивации нашего государства, а если быть еще конкретнее – недостаточно для мотивации наших воинов. Потому нам нужны шаги вперед. Мы очень ожидаем мощных шагов. Мы ожидаем нечто большее, чем просто открытая дверь, – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, чего Украина ожидает от саммита НАТО в июле 2023 года в Вильнюсе.
Президент Украины подчеркнул, что не просто слова поддержки, а конкретные действия и помощь партнеров побуждают украинцев продолжить борьбу с российским агрессором и усиливают нашу стойкость.
- Действительно, есть очень положительные сигналы и положительные решения. Мы ожидаем объединенного решения. Одно государство «Леопардами» нам не сможет помочь, потому что мы боремся с тысячами танков рф. Наши люди уже показали, что они крепче даже российских танков. Но мне кажется, что нашим партнерам нужно беречь наших людей, потому что это сокровище и потенциал победы в этой войне, а не жалеть то или иное количество танков для передачи нашему государству. Думаю, что так и произойдет, – отметил Владимир Зеленский.