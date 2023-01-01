В Высший совет правосудия избрали пять судей, но ко всем ним есть вопросы

В Киеве делегаты съезда судей избрали 5 членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

В Высший совет правосудия избраны:

- судья Хозяйственного суда Донецкой области Юлия Бокова; - судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец; - судья Северного апелляционного хозяйственного суда Ольга Попикова; - судья Львовского окружного админсуда Александр Сасевич; – судья Верховного Суда Григорий Усик.

К каждому из них у ЦПК есть вопросы. В частности, судья Бокова и ее близкие родственники неоднократно посещали оккупированный Крым. Судья и ее родственники владеют там недвижимостью и другим имуществом.

Что касается судьи Котелевец, то еще в 2012 году Высшая квалификационная комиссия судей направляла рекомендацию по ее увольнению. Основанием стало то, что при рассмотрении дела о ДТП судья безосновательно не учла результаты судэкспертизы, а затем приняла решение об уменьшении компенсации потерпевшему. Но рекомендацию об увольнении отклонили.

Судья Попикова в декларациях за 2010-2013 годы не задекларировала ни один объект недвижимости. Кроме того, есть вопросы по происхождению средств.

Судья Сасевич был фигурантом расследования BIHUS.Info о голосовании за согласованных кандидатов на судейских съездах. Теперь уже избрали самого Сасевича. А еще Сасевич указал, что в 2014 году его жена приобрела Volkswagen Passat за $35 тысяч, перед этим получив подарок/выигрыш на примерно такую же сумму.

Судья Усик в 2010 году взыскал с журналистки Ольги Сницарчук 20 тысяч гривен морального ущерба, якобы нанесенного депутату-“тушке” Юрию Буту. В 2006 году Усик приватизировал служебную квартиру в Киеве площадью 89 квадратов. Чтобы все выглядело так, словно судье нужно это жилье, Усик переписал на своих сыновей две квартиры.