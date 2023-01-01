Николаевскую судью избрали в состав Высшего совета правосудия

Судью Николаевского апелляционного суда Татьяну Бондаренко 12 января избрали в состав Высшего совета правосудия.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Бондаренко избрали во время второго тура голосования вместе с Еленой Ковбой из Херсонского административного окружного суда.

Центр противодействия коррупции пишет, что у Бондаренко есть системные проблемы с декларированием. В частности, судья занижала стоимость двух своих Лексусов и скрывала факты админнарушений во время вождения автомобиля. Судья Бондаренко принимала решение, не находясь на рабочем месте. Кроме того, брат судьи – гражданин России, а сестра периодически совершает туда поездки.

Украинская правда пишет, что муж дочери Бондаренко - Невзоров Алексей Борисович - вероятно, является членом запрещенной партии "Оппозиционная платформа - При жизни".

Ранее Бондаренко оправдала николаевского активиста Жело по делу об управлении автомобилем под действием лекарственных препаратов.