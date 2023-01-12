Украинцы считают Зеленского политиком года, на втором месте – Залужный, - соцопрос

По данным социологического опроса, 59% респондентов назвали Владимира Зеленского политиком года.

Об этом сообщает центр Разумкова.

На втором месте по частоте называния политиком года – Валерий Залужный (10%). По 2% опрошенных назвали Алексея Арестовича, Петра Порошенко и Дмитрия Кулебу, по 1% – Михаила Подоляка и Сергея Притулу.

После избрания на должность Президента в 2019 году Владимир Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации «Политик года»: в 2019 году его назвали в таком качестве 46% опрошенных граждан Украины, в 2020 – 15%, в 2021 – 17%.