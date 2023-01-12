В Украине откроют посольство Албании

По случаю 30-летия дипломатических отношений между Украиной и Албанией, власти страны заявили о подготовке открыть посольство в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Олта Джачка.

«И Албания, и Украина входят в семью свободных демократических государств, будущее обеих стран - в евроатлантической семье. По случаю 30-й годовщины (дипломатических отношений, - ред.) рада объявить, что Албания повысит уровень дипломатического представительства в Киеве и откроет посольство в Украине», - написала министр.

По словам Джачки, обе страны прошли путь от тирании до демократий свободного мира и отметила героическую борьбу украинцев за сохранение обретенной свободы.

«В нынешних обстоятельствах мы рады поддерживать Украину, как настоящие друзья на правильной стороне истории», - отметила Олта Джачка.

2/4 Ukraine's heroic resistance is a fight for freedom & rejection of a return to the tyranny we both emerged from so long ago.That is why 🇦🇱 will support 🇺🇦&its people to the best of its abilities until it prevails against 🇷🇺's illegal war of aggression.#StandWithUkraine — Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) January 12, 2023

Напомним, как в в Москве посольство Финляндии забросали кувалдами.