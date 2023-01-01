Верховная Рада предоставила расширенные полномочия главам трех военных администраций в Николаевской области

На время военного положения начальники военных администраций в трех громадах Николаевской области получат новые полномочия.

Соответствующее постановление №8305 было принято на заседании Верховной Рады. За него проголосовали 320 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Согласно постановлению в период действия военного положения в Украине и 30 дней после его прекращения или отмены начальники Гороховской сельской и Снигиревской городской военных администраций Баштанского района, Первомайской поселковой военной администрации Николаевского района Николаевской области, кроме полномочий, отнесенных к их компетенции Законом Украины "О правовом режиме военного положения", осуществляют полномочия соответствующих сельского, поселкового, городского советов, их исполнительных комитетов, соответствующих сельского, поселкового, городского головы.

Они могут утвердить временную структуру исполнительных органов соответствующих сельского, поселкового, городского советов. Также аппараты Гороховского сельского, Первомайского поселкового, Снигиревского городского советов и их исполнительных комитетов, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих территориальных громад подчиняются начальникам соответствующих военных администраций.