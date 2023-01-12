Эрдоган обсудит с Зеленским и путиным идею гуманитарного коридора для раненых и гражданских

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет говорить с президентами Украины и россии об открытии гуманитарного коридора, в частности, для обмена ранеными и гражданскими.

Об этом турецкий омбудсмен Шереф Малкоч сказал на закрытии международной конференции омбудсменов 12 января в Анкаре, сообщает "Укринформ".

- Я хочу сообщить, что наш президент сегодня или завтра будет разговаривать как с господином Зеленским, так и с путиным. Что будет дальше, зависит от нас. Будем координироваться, – сказал Малкоч.

По словам турецкого омбудсмена, он просил президента Турции о создании гуманитарного коридора между Украиной и россией, и Эрдоган эту идею поддержал.