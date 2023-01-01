Британия обнаружила, что среди покупателей «золотых виз» оказались десять подсанкционных российских олигархов

Среди владельцев британских "золотых виз", которые выдавались инвесторам-миллионерам за ввоз капитала, некоторые могли получить свое состояние за счет коррупции и организованной преступности. Британское правительство обнаружило несколько таких людей.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на Reuters.

По словам министра внутренних дел Суэллы Браверман, десять попавших под санкции бизнесменов после вторжения россии в Украину также воспользовались этой системой.

В прошлом году, за несколько дней до вторжения россии в Украину, правительство Великобритании отменило визы, которые давали возможность получить вид на жительство тем, кто инвестировал не менее £2 млн. Это произошло из-за опасений правительства по поводу притока "грязных" российских денег.

По словам Суэллы Браверман, правительство выявило некоторое количество лиц, которые потенциально могли бы получить богатство посредством коррупции или другой незаконной финансовой деятельности, а также организованной преступности. Проверка показала, что схема привлекла непропорционально большое количество заявителей из стран, указанных в Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма Великобритании.

Правительство отказалось оценить, сколько виз было выдано лицам с уголовным прошлым, но Браверман отметила, что среди тех, кто воспользовался системой золотых виз, есть десять олигархов, попавших под санкции после вторжения россии в Украину. В целом, по данным британского правительства, было выдано более 12 тысяч "золотых виз", из них более 2500 россиянам.

"Золотые визы", введенные в 2008 году, привлекли в Британию богачей из россии, Китая и Ближнего Востока. российские и китайские бизнесмены за последние два десятилетия тратили в Британии десятки миллиардов фунтов стерлингов, скупая замки и футбольные клубы. Это помогло Лондону сохранить свою позицию одной из самых больших финансовых столиц мира.