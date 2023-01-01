Кремль начал подготовку выборов президента, в которых будет участвовать путин

Внутриполитический блок Кремля начал подготовку к выборам президента россии 2024 года, учитывая то, что в них будет участвовать Владимир путин.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».

По словам источников издания, представители внутриполитического блока Администрации президента прорабатывают различные сценарии выборов и исходят из того, что кампания пройдет в 2024 году, и диктатор путин примет в ней участие.

По словам собеседников издания, в частности, именно в таких рамках недавно проходило обсуждение этих выборов с экспертами.

Последние перед президентской кампанией региональные выборы в россии намечены на сентябрь 2023 года и, как обращает внимание собеседник «Коммерсанта», затронут достаточно большое количество территорий.

«Это значит, что на них можно протестировать как технологические, так и содержательные идеи, которые можно будет применить и в 2024 году», - отмечает издание.

Напомним, что ранее в Генштабе ВСУ рассказали о возможных планах оккупантов: «Режим путина стремится выиграть время».