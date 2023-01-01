Нардепов Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина лишили депутатского мандата

В пятницу, 13 января, Верховная Рада Украины лишила депутатских полномочий четырех народных избранников Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

Аналогичное голосование прошло по Андрею Аксенову, который сам написал заявление о досрочном сложении мандата

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа Аксенова поддержали 294 депутата, Деркача – 314, Козака – 317, Кузьмина – 319, Медведчука – 320. Проекты постановлений были поддержаны большинством всех групп и фракций, в том числе и группы «Платформа за жизнь и мир» во главе с Юрием Бойко и «Восстановление Украины» во главе с Игорем Абрамовичем, созданные в Раде вместо запрещенной ОПЗЖ.

Напомним, что ранее Зеленский лишил гражданства Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина. За день до этого Аксенов сложил депутатский мандат, который избрался в ВР, будучи гражданином россии.