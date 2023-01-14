Нардеп Пасечный встретился с командиром 123-й бригады ТРО и начальником Николаевского РТЦК

Народный депутат Украины Александр Пасичный провел встречи с командиром 123-й бригады ТРО Юрием Чаплиенко и начальником Николаевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Сергеем Белым.

Об этом нардеп рассказал на своей странице в Facebook.

Для нужд батальона ТРО Пасечный передал гуманитарную помощь в виде кофе, сухих завтраков и супов.

«В который раз, благодаря содействию коллег из западных областей нашей страны, моя команда передает средства, необходимые и удобные в использовании для наших защитников. Наше сотрудничество и помощь с этими защитниками можно назвать системным, ведь зародилось оно еще с первых дней войны по организации питания ребят. Спасибо коллеге народному депутату Андрею Жупанину за весомый личный вклад времени и усилий в общую победу», - написал народный депутат.

По словам Пасечного, он также пообщался с командиром 123-й бригады ТРО Юрием Чаплиенко, «защитником, который рядом с другими бойцами сил ТРО с первых дней защищал наш знаменитый Город-герой».

«Обсудили вопросы, в решении которых, я как народный депутат, могу помочь на законодательном уровне. Узнал какая помощь необходима отрядам в первую очередь», - добавил Пасичный.

Также нардеп рассказал о своей встрече с начальником Николаевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковником Сергеем Белым.

«Сотрудники ТЦК выполняют свои обязанности по обеспечению выполнения законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации на территории района, часть из них находились в опасной зоне подвергшейся постоянным обстрелам со стороны врага. Как представитель законодательной ветви власти, выяснил для себя какие проблемные вопросы с воплощением законодательства в жизнь на местах, среди них: механизм системы оповещения граждан; изменение места жительства военнообязанных и отсутствие информации в ТЦК; отсутствие оперативного обмена информацией ТЦК, СП, органами местного самоуправления и полицией», - написал Пасечный.

По его словам, он также выслушал видение начальников ТРК, какие изменения в улучшении их работы и налаживании взаимодействия со всеми ветвями власти необходимы на государственном уровне.