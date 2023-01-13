Кабмин на базе Укравтодора создал Госагентство восстановления Украины

Правительство создает на базе Госагентства инфраструктурных проектов и Госагентства автомобильных дорог (Укравтодор) новую структуру - Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Об этом пишет Экономическая правда.

- Вчера в Ирпене мы анонсировали восстановление за счет средств платформы United24 первых 18 многоквартирных домов, поврежденных во время российской оккупации части Киевщины. Это начало масштабной работы по восстановлению жилья, которую мы будем проводить по всей стране. Для этого сегодня правительство создало Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Это позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов, – заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, есть источники поступления 110 миллиардов гривен на восстановительные работы в этом году.

Как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин 13 января реорганизовал Госагентство инфраструктурных проектов Украины путем присоединения его к Госагентству автомобильных дорог Украины. В результате было создано Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.