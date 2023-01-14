Кислица сравнил рф с водорослями, которые хотят захватить своей демагогией Совбез ООН

небензя Представитель рф в ООН василий небензя заявил, что страна-оккупант одновременно готова к войне и переговорам в Украине.

Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН.

Небензя отметил, что россия готова к «достижению целей» войны против Украины в ходе переговоров или боевых действий.

Одновременно «дипломат» отказался признавать мирный план президента Владимира Зеленского.

На выступление небензи отреагировал постпред Украины Сергей Кислица. Он написал в Twitter, что «демагогия подобна водорослям и может создавать среду все большей и большей демагогии».

«Россия — это водоросли Совета Безопасности ООН. Мы не позволим российским водорослям вытеснить других в ООН», — заявил украинский посол.

Напомним, ранее постпред рф в ООН небензя признался, что россия обстреливает Украину, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.