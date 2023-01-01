Республиканцы инициировали расследование относительно найденных у Байдена тайных документов

Республиканцы в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США объявили о начале расследования по обращению президента Джо Байдена с секретными документами.

Об этом сообщает The Guardian.

Представители Республиканской партии, взявшие контроль над комитетами после получения большинства в Палате представителей, сделали свой шаг после того, как генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил о назначении специального советника для расследования этого дела.

«Мы проводим надзор за действиями Министерства юстиции по поводу ненадлежащего обращения Байдена с секретными документами, включая, очевидно, несанкционированное владение секретными материалами в частном офисе в Вашингтоне и в гараже его резиденции в Уилмингтоне», - заявил председатель судебного комитета Джим Джордан.

В письме отмечается, что документы были обнаружены незадолго до промежуточных выборов. Джордан также критикует Министерство юстиции в уходе «от того, как оно действовало при подобных обстоятельствах», а именно в ходе расследования документов, найденных в имении бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Специальный советник Джек Смит ведет расследование по Трампу с ноября - об этом было объявлено после промежуточных выборов.

Конгрессмены-республиканцы требуют от Гарланда передать массив документов, связанных с расследованием Байдена, до 27 января.

Расследование юридического комитета стало вторым, объявленным республиканцами в Палате представителей, после того как на этой неделе появилась информация об обнаружении секретных документов.

Первое расследование проводит новый глава наблюдательного комитета Джеймс Комер, играющий важную роль в кампании расследований республиканцев против администрации Байдена. Коммер направил в Белый дом запрос на информацию о том, имел ли сын президента Хантер Байден, являющийся «магнитом» для республиканских расследований и обвинений, доступ к гаражу в резиденции в Делавере.

Еще до вступления Байдена в должность республиканцы пытались найти доказательства коррупции в деловых операциях Хантера Байдена, а также причастности к ним самого Джо Байдена. Деятельность Хантера Байдена в Украине также была в центре внимания при попытках Трампа собрать компромат на Джо Байдена.

Такие попытки поймать Джо Байдена в ловушку из-за его сына в лучшем случае добились неоднозначных результатов, но обнаружение на этой неделе секретных документов создали новые линии атаки.

Расширение расследований стало новой головной болью для демократов в Конгрессе. Партия переживала подъем, показав гораздо лучшие результаты на промежуточных выборах, чем ожидалось, прежде чем республиканцы начали контролировать Палату представителей.

По словам сотрудника федеральных правоохранительных органов, знакомого с ходом расследования, пишет телеканал, около 10 документов, указанных как секретные и обнаруженные в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании, включали совершенно секретные материалы, передает CBS News.

«Совершенно секретно – это высший из трех основных уровней классификации: конфиденциальный, секретный и совершенно секретный. Утечка сверхсекретной информации может нанести «исключительно серьезный ущерб», - говорится в статье.

При этом в резиденции Байдена в Уилмингтоне было обнаружено менее 10 документов с отметкой «секретно», и ни один из них не был обозначен как «совершенно секретный».

В общей сложности, по словам источника, общее количество известных документов, замеченных как секретные и найденных у Байдена, составляет примерно 20.

По данным CNN, там, в частности, содержится информация об Украине, Иране и Великобритании, а документы были датированы периодом между 2013 и 2016 годами.