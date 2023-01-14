Зеленский хочет лично выступить на заседании высокого уровня Генассамблеи ООН в конце февраля, – МИД

Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить ООН, чтобы лично выступить на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи в канун первой годовщины вторжения россии в Украину 24 февраля, если это позволит ситуация с безопасностью.

Об этом в интервью агентству АР рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.

По ее словам, для возможности поездки Зеленского необходимы многие факторы, учитывая военную ситуацию на месте и предупреждение украинской разведки о том, что россия планирует серьезное наступление в феврале.

- Наш президент хотел бы приехать, у него есть воля или намерение приехать, но все еще есть вопрос, будет ли ситуация с безопасностью, которая позволит ему приехать, - сказала она.

Если Зеленский приедет в ООН, это будет лишь вторая его поездка за пределы Украины после полномасштабного вторжения. Президент Украины совершил неожиданный визит в Вашингтон 21 декабря, чтобы встретиться со своими важнейшими соратниками в войне против России - президентом Джо Байденом и членами Конгресса.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица сообщил, что Генассамблея уже запланировала на 23 февраля дебаты высокого уровня войны в Украине, после которых 24 февраля состоится министерское заседание Совета безопасности ООН.

Джапарова сказала, что Украина хотела бы, чтобы Ассамблея приняла одну из двух резолюций в канун годовщины вторжения. Один документ поддержит формулу мира президента Зеленского из 10 пунктов, а другой поддерживает создание трибунала для преследования преступлений агрессии.

Напомним, в конце декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет провести мирный саммит до конца февраля в ООН с участием генерального секретаря Антониу Гутерриша в качестве посредника.