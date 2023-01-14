Парламент Казахстана упразднил неприкосновенность семьи Назарбаева

Парламент Казахстана отменил закон, который оказывал ближайшим родственникам Нурсултана Назарбаева иммунитет судебного преследования. Сам бывший президент сохранил неприкосновенность.

Об этом сообщает Reuters.

Назарбаев управлял богатой нефтью среднеазиатской страной с 1989 по 2019 год и за три десятилетия своего пребывания у руля создал культ личности. Сначала он сохранил широкие полномочия, когда ушел в отставку и назначил преемником своего близкого союзника Касим-Жомарта Токаева.

Но два политика разошлись в начале прошлого года на фоне бурных протестов в бывшей советской республике, которые, по словам Токаева, были частью попытки государственного переворота; 238 человек погибли в результате протестов граждан, которые захватили и подожгли правительственные здания в нескольких городах, столкнулись с силовиками.

Затем Токаев вступил в должность Назарбаева как председателя влиятельного совета безопасности и, после прекращения насилия, руководил освобождением ряда родственников и аффилированных лиц Назарбаева с руководящих должностей в государственном секторе.

Некоторые из них, такие как племянник Назарбаева Кайрат Сатибалда, были задержаны и обвинены в хищении средств у государства или государственных компаний.

Однако ближайшие родственники экс-президента до сих пор пользовались правовой неприкосновенностью благодаря закону, который также придавал ему титул «елбасы» или «отца нации», и предоставлял ему содержание и охрану за счет государства.

Ссылаясь на «политическую трансформацию», начатую Токаевым и поддержанную прошлогодней конституционной реформой, законодатели 13 января проголосовали в отличие от закона, шаг, который позволит государству, например, заморозить активы членов семьи Назарбаева, если они подозреваются в преступлениях.

При этом сам Назарбаев сбережет иммунитет от судебного преследования, предусмотренного конституцией.

Три дочери экс-президента владеют широким кругом предприятий, и одна из них, Динара Кулибаева, вместе со своим мужем Тимуром Кулибаевым неизменно входит в число самых богатых людей Казахстана по версии журнала Forbes.