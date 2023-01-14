У Эрдогана заявили, что готовы способствовать локальным перемириям на войне в Украине

Турция готова добиваться локального прекращения огня в Украине и считает, что ни у Москвы, ни у Киева нет военных средств для победы в войне.

Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин в комментарии журналистам, сообщает Hurriyet Daily News.

Калин признал, что маловероятно, что воюющие стороны готовы заключить «всеобъемлющее мирное соглашение» в ближайшие месяцы.

Но он считает, что жестокая цена боевых действий может скоро вынудить их согласиться на локальные перемирия на отдельных участках фронта.

– Турция готова настаивать на локальном прекращении огня и небольшой локальной деэскалации. Ни одна из сторон не в состоянии выиграть войну в военном плане, - заявил представитель Эрдогана.

Калин заявил, что россия в первую очередь заинтересована в «гарантиях безопасности» со стороны НАТО и уважении на мировой арене.

– Россия хочет, чтобы ее уважали как великого игрока и чтобы НАТО не было у них на заднем дворе, – сказал он.

– Украина не собирается вступать в НАТО, но должна получить достаточные гарантии безопасности от России, – считает представитель Эрдогана.

Напомним, в ноябре министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что агрессивная война россии против Украины военной победой не закончится.