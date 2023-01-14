Премьер Молдовы осудила ракетный удар рф по Украине: «Нет оправдания убийствам мирных жителей»

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица осудила массированный ракетный удар россии, во время которого обломки ракеты упали на территорию Молдовы.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Нет политического, исторического или морального оправдания убийствам мирных жителей и атакам на инфраструктуру, которая обеспечивает выживание населения», - заявила Гаврилица.

«Выражаю глубокое возмущение нового масштабного нападения на Украину. Моя поддержка героическому украинскому народу и наша поддержка жертв варварских нападений России», – добавила премьер Молдовы.

Напомним, после ракетной атаки рф по украинским целям 14 января сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты в Бричанском районе на границе с Украиной. Это уже третий случай падения на территорию Молдовы обломков ракет из-за обстрела российскими войсками Украины.