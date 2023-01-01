Арестович заявил, что попавшую в дом в Днепре ракету подбила ПВО – в ВСУ опровергли

Советник ОП Алексей Арестович заявил, что попавшая в дом в Днепре ракета была подбита ПВО. Однако эту информацию опровергли в Воздушных Силах ВСУ.

Свое заявление Арестович сделал в эфире у Марка Фейгина.

– Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала. Там проблема с едким дымом. Это верный признак Х-22, так как она заправляется крайне токсичным топливом. Можно предположить, что токсичное топливо явилось дополнительным элементом поражения, – сказал советник ОП.

Данную информацию опровергли в Воздушных Силах ВСУ, опубликовав заявление командующего ПС ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Он напомнил, что 14 января из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 вкс россии по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.

«Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 часов. 30 мин. 14 января попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы). Радиолокационными средствами обнаружено примерное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 – нет. В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна не была сбита средствами противовоздушной обороны», - говорится в заявлении.

Масса боевой части ракты Х-22 – около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км. При применении от больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров.

«Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели», - добавил Олещук и призвал обращать внимание на официальные заявления представителей Воздушных сил, МО, ГШ, видов и родов ВС Украины и проверять любые «громкие» сообщения, тиражируемые из других источников.

Также в сети было опубликовано видео момента прилета, опровергающего заявление Арестовича. На видео слышен лишь один взрыв – попадание ракеты в дом. Если бы ее подвело ПВО, то взрывов было бы больше.

Следует отметить, что заявление Арестовича активно подхватили российские СМИ и Telegram-каналы, которые до этого либо избегали темы разрушения дома российской ракетой, либо придумывали различные версии, перекладывая вину на Украину.