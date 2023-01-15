Замазеева обсудила с руководителями Херсонщины и Одесщины поддержку освобожденных из плена воинов

Глава Николаевского облсовета обсудила с руководством Херсонской и Одесской областей вопросы, касающиеся украинских военнопленных.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Во встрече приняли участие заместитель министра обороны Анна Маляр, глава Одесского областного совета Григорий Диденко, начальник Одесского ОВА Максим Марченко, председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко, первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Юг Украины, как всегда, сплоченный! Николаевщина, Одесщина и Херсонщина вместе работаем над реализацией программ по поддержке освобожденных из плена наших Защитников и Защитниц», - написала Замазеева.

По ее словам, совместно с руководителями южного региона обсудили:

- финансовую помощь семьям военнопленных и предложили использовать наш опыт по внесению изменений в областную программу «Забота», благодаря которой уже 104 ребенка из семей военнопленных получили денежную помощь на оздоровление в размере 10 тыс. гривен;

- реабилитацию освобожденных из плена;

- сопровождение вернувшихся из плена военных в адаптации к новым условиям и предоставление информационной, юридической и психологической поддержки семьям военнопленных.

Также обсудили возможность открытия дополнительных консультационных центров.