Власти Грузии отказываются предоставлять Киеву оборонную помощь, но надеятся на победу Украины в войне с рф

Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что они не будут оказывать военную помощь Украине.

Ее цитирует грузинский «Первый канал».

Цулукиани сказала, что ей прискорбно наблюдать за тем, как попытки вовлечь Грузию и ее народ в различные формы военных конфликтов продолжаются.

«Ответ один — грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние. Поэтому мы не окажем помощи военного типа, конечно, ни одной из сторон военного конфликта», — заявила Цулукиани.

По ее словам, правительство страны приложит все усилия, чтобы не допустить подобного вовлечения, так как Грузия и так прошла через слишком много войн.

«Мы пережили слишком много войн. Этого может не помнить кто-то из слушателей, потому что они родились и растут после окончания войн в Грузии, но у власти находимся мы — поколения войны», — подчеркнула министр.

Она добавила, что это поколение хорошо помнит ужасы войны, поэтому на нем лежит особая ответственность за будущее своей страны. При этом Цулукиани выразила надежду, что война в Украине в скором времени закончится ее победой.

«Я надеюсь, что война в Украине скоро закончится и закончится победой украинского государства и народа», — заявила министр.

Напомним, Генсек НАТО призвал Запад предоставлять оружие Украине.