Если путин не выведет армию из Украины, его свергнут либо военные, либо бизнесмены, – Земан

Президент Чехии Милош Земан сказал бы главе российского государства владимиру путину вывести войска из Украины, но не считает реалистическим признание им своей ошибки.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

– Я бы сказал ему абсолютно по-дружески, чтобы он выводил армию из Украины. Никто не хочет, чтобы он признал свою ошибку на словах и бил себя в грудь, но на самом деле он мог бы признать эту ошибку, выведя армию из Украины, - сказал Земан.

Он также добавил, что не исключено, что если российские войска останутся в Украине, то путина сбросят либо солдаты, либо бизнесмены. Солдаты проигрывают, и они чувствуют это из-за того, что политическое руководство страны слабо и недостаточно их поддерживает, считает он.

По словам Земана, у бизнесменов есть обоснованное ощущение, что антироссийские санкции существенно вредят их интересам.

Как известно, после российской агрессии против Украины Земан изменил свою позицию, например, в отношении ранее критиковавшихся санкций. Он вновь заявил, что его отношения с путиным базируются на экономической дипломатии, поскольку россия была поставщиком «очень дешевого энергетического сырья».

– Поскольку я хочу защищать интересы чешской экономики, у меня не было абсолютно никаких оснований делать какие-то выступления против Владимира Путина. Это перешло красную линию только после нападения на Украину, потому что это уже то, где даже экономическая дипломатия должна уступить, - добавил президент Чехии, который вскоре должен покинуть пост.

Напомним, в Чехии по итогам первого тура выборов президента экс-генерал НАТО Петр Павел неожиданно обошел бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, имя следующего президента определит второй тур.