Мэрия французского города Сент-Женевьев-де-Буа отказалась принимать от россии деньги, необходимые для содержания русской части местного кладбища. Теперь оно «выглядит как лес».

Об этом сообщает Le Monde.

На этом кладбище похоронены около 15 тысяч русских эмигрантов, в том числе выдающиеся писатели и государственные деятели, военные и деятелей искусства.

«В этом году город не принял денег из Кремля, позволяющих финансировать продление аренды земли, срок действия которой истек»,— говорится в материале.

В публикации газеты говорится, что после 24 февраля русская часть кладбища — 62% от общей площади — «выглядит как лес» из-за того, что за захоронениями никто не ухаживает. На некоторых могилах размещены таблички с сообщением об истечении срока аренды земельного участка.

В 2016 году кладбище вошло в перечень русских историко-мемориальных памятников за рубежом. Его содержание финансируется правительством россии, при кладбище работает русский попечительский комитет.

На Сент-Женевьев-де-Буа, в частности, захоронен лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин вместе с женой. На кладбище также можно найти могилу Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского, поэтессы Надежды Тэффи, Ивана Шмелева, Петра Струве, художницы Зинаиды Серебряковой, писателя Гайто Газданова, Александра Галича, Алексея Ремизова и живописца Константина Коровина, артиста балета и балетмейстера Рудольфа Нуриева.