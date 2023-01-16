В Бразилии экс-министр юстиции был задержан за причастность к массовым беспорядкам

Бывшего министра юстиции Бразилии Андерсона Торреса арестовали в рамках расследования его причастности к подстрекательству к беспорядкам и штурму парламента на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Экс-чиновника арестовали сразу после того, как он приземлился в аэропорту столицы Бразилиа по возвращении из США. Торреса заключили под стражу. В полиции добавили, что расследование остается конфиденциальным.

Бывший министр юстиции во время беспорядков в Бразилии находился в Штатах вместе с самим экс-президентом Болсонару. Торрес был объявлен в розыск в соответствии с ордером Верховного суда за "сговор" с мятежниками, и его обвиняют в "бездействии" на его последней должности начальника службы безопасности столицы.

Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов. Через несколько часов после начала протестов президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков. В конце концов, полиции удалось освободить здание Конгресса от протестующих.