У немецкого производителя есть 110 списанных танков Leopard, но понадобится год, чтобы привести их в порядок

На складах немецкого концерна Rheinmetall есть 110 списанных танков Leopard первой и второй моделей, но его руководство заявило, что передать эту технику Украине можно будет не раньше 2024 года.

Об этом глава совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер рассказал в интервью изданию Bild am Sonntag, пишет Лига.нет.

По его словам, в распоряжении концерна есть 22 танка Leopard 2 и 88 единиц Leopard 1.

- Но мы не можем привести эти танки в готовность без заказа, потому что расходы составляют несколько сотен миллионов евро, - сказал он.

Восстановление техники займет почти год, предупредил топ-менеджер Rheinmetall.

– Машины нужно не просто перекрасить, а переоборудовать для использования на войне. Их полностью разбирают, а затем перестраивают. Так что даже если завтра будет решение о том, что можно отправить наши танки Leopard в Киев, поставки затянутся до начала следующего года, – пояснил Паппергер.

Германия до этого времени не соглашалась на передачу Украине танков Leopard. Однако некоторые СМИ сообщают, что Берлин может объявить положительное решение по поставкам.