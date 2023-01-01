Зеленский ввел санкции против компании-партнера российского 1xBet

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкций в отношении латвийской компании с российскими корнями Royal Pay Europe, являющейся партнером российского букмекера 1xBet.

Об этом свидетельствует указ, подписанный президентом 12 января.

Речь идет о фирме, предоставляющей услуги в сфере электронной коммерции, а также услуги по обработке электронных платежей. Royal Pay Europe была основана в 2016 году гражданином рф Сергеем Кондратенко и, как пишут СМИ, является партнером скандально известной российской букмекерской фирмы 1xBet и может заниматься переводом платежей в адрес офшорных букмекеров и онлайн-казино. В 2017 году Royal Pay Europe получила лицензию учреждения электронных денег в Британии, давшую ей право принимать платежи и обслуживать карточные сделки в европейской и британской юрисдикциях.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, санкции в отношении Royal Pay Europe введены на 5 лет и предусматривают блокировку ее активов в Украине, запрет на вывод ее капитала за пределы страны, приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств, а также запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества и ограничения прав указанной компании на распоряжение ценными бумагами.

По данным же источника в правоохранительных органах, на счетах, связанных с Royal Pay Europe и Сергеем Кондратенко, в украинских банках АО «Кристалбанк» и ПАО «КБ «Аккордбанк» находится более 3,2 млрд грн. Также заблокированы средства в АБ «Укргазбанк» и в ликвидированном АО «Мегабанк».