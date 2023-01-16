Министр обороны Германии объявила, что уходит в отставку

Кристине Ламбрехт официально подала заявление об отставке с поста министра обороны. Она попросила канцлера Олафа Шольца об увольнении.

Об этом пишет Der Spiegel

«Сегодня я попросила канцлера освободить меня от должности федерального министра обороны. Месяца внимания СМИ к моей персоны вряд ли позволяют освещать факты и дискутировать о солдатах, Бундесвере и решениях политики безопасности в интересах граждан Германии», - говорится в заявлении.

Глава Минобороны Германии добавила, что ценный труд военнослужащих и многочисленных мотивированных людей в сфере бизнеса должен быть на первом плане.