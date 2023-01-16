Украина предлагает создать Кибер ООН, чтобы противостоять российским хакерским атакам

Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь предлагает создать единую глобальную организацию, которая помогала бы делиться информацией об угрозах и готовиться к будущим кибератакам. Он подчеркнул, что россия атакует инфраструктуру Украины и стремится создать максимальный хаос в мире.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на Politico.

По мнению украинских чиновников, создание Кибер Организации Объединенных Наций является одним из ряда усилий, которые поддержит мировое сообщество. Поскольку россия сочетает кибератаки с ракетными ударами, чтобы нанести ущерб мирным гражданам в зимние месяцы.

- Нам нужна Кибер ООН, нации, объединенные в киберпространстве, чтобы защитить себя, эффективно защитить наш мир в будущем, кибермир и наш реальный, обычный мир. Что нам действительно нужно в этой ситуации, так это хаб или место, где мы можем обмениваться информацией, поддерживать друг друга и взаимодействовать, – объяснил Юрий Щиголь.

По его словам, после года постоянных российских кибератак на украинскую критически важную инфраструктуру, такую, как энергетические системы и спутниковая связь, существует потребность в «едином пространстве, едином киберпространстве», общем для стран «цивилизованного мира».