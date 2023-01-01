Украина и рф обменялись списками на обмен пленными, Киев хочет вернуть 800 человек

Омбудсмен Турции Сереф Малкок рассказал, что Украина и россия работают над большим обменом, в котором может принять участие 1000 человек.

Об этом сообщает "Украинская правда".

– На встрече, на которой я присутствовал, украинский омбудсмен передал российской стороне список из 800 человек. российский омбудсмен передал украинскому омбудсмену список из 200 человек. На этом событие не ограничивается. Это список раненых, пленных. Кроме того, есть тысячи детей, женщины, есть другие проблемы. Если мы сможем создать Стамбульскую платформу, эти вопросы можно будет обсудить легче. Мы находимся в процессе создания этого механизма, – сказал турецкий омбудсмен.

Он добавил, что в конце переговоров омбудсмены Украины и россии достигли принципиального согласия относительно около 40 изменений в списках, большинство из которых включало раненых. Малкок отметил, что Турция готова создать "гуманитарный коридор" в Стамбуле для любого обмена.

Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган побеседовал с российским диктатором владимиром путиным и снова предложил свое посредничество в переговорах между Украиной и рф. Ожидается, что в ближайшее время Эрдоган встретится с путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским для открытия "гуманитарного коридора".

Если предложение Турции будет принято, то в Стамбуле создадут "гуманитарный коридор" для обмена ранеными мирными жителями, военными, пожилыми людьми, детьми и женщинами.