Арестович написал заявление об уходе с должности советника Офиса Президента

Внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович написал заявление об уходе из занимаемой должности.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: - принципиальная ошибка, значит, в отставку», - написал Арестович.

Напомним, Арестович заявил, что попавшая в здание в Днепре ракета была подбита ПВО. Однако эту информацию опровергли в Воздушных Силах ВСУ. Там заявили, что у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать этот тип ракет.

Также в ВСУ признали, что прошлые сообщения о сбитии российских ракет Х-22 были недостоверными.

На следующий день Арестович сначала оправдался за свои слова о якобы сбитии ракеты Х-22 в Днепре, но затем передумал.