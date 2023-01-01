Новая министер обороны Латвии прибыла с первым визитом в Украину

Во вторник, 17 января, новая министр обороны Латвии Инара Мурниеце прибыла с первым визитом в Украину.
Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.
«Рад приветствовать с первым визитом в Украину после назначения на должность министра обороны Латвийской Республики Инару Мурниеце», - написал он.
Стефанчук напомнил, что Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности спикера Сейма Латвии, и выразил надежду на дальнейшую решительную помощь Украине со стороны нового латвийского правительства.
«Обсудили «формулу мира» президента Владимира Зеленского. Выразил надежду на активную поддержку Латвией представленных пунктов. Указал на важность консолидации международной поддержки и создания механизмов для привлечения российских преступников к ответственности за преступления в Украине», - добавил спикер ВР.