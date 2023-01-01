Новая министер обороны Латвии прибыла с первым визитом в Украину

Во вторник, 17 января, новая министр обороны Латвии Инара Мурниеце прибыла с первым визитом в Украину.

Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

«Рад приветствовать с первым визитом в Украину после назначения на должность министра обороны Латвийской Республики Инару Мурниеце», - написал он.

Стефанчук напомнил, что Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности спикера Сейма Латвии, и выразил надежду на дальнейшую решительную помощь Украине со стороны нового латвийского правительства.