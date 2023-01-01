Шольц определился, кто станет новым министром обороны Германии: «Идеально подходит Бундесверу»

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус станет новым федеральным министром обороны.

Информацию об этом официально подтвердил канцлер Олаф Шольц.

«Я рад, что новым министром обороны станет Борис Писториус. Благодаря своему опыту, компетентности и напористости, а также большому сердцу, он идеально подходит Бундесверу», - написал Шольц в Twitter.

Писториус станет преемником ушедшей в отставку Кристины Ламбрехт. Писториус является министром внутренних дел и спорта Нижней Саксонии с 2013 года. До этого он получил опыт работы на муниципальном уровне, занимая, в частности, должность мэра Оснабрюка. Является членом СДПГ с 1976 года.

Как отмечает Spiegel, благодаря своей прямолинейности Писториус считался одним из популярнейших министров в Нижней Саксонии. В последние годы он также был самым заметным из министров внутренних дел СДПГ, хорошо связан с органами безопасности и хорошо знаком с политикой в отношении беженцев.

В новой должности Писториуса ждут огромные задачи. Состояние войск оценивают как жалкое, а учитывая российское нападение на Украину существует настоятельная потребность в реструктуризации Бундесвера. Министерство обороны также считается очень устойчивым к переменам.

Ранее Писториус призвал к конфискации имущества российских олигархов.

- Мы должны последовать примеру Канады и не только заморозить активы олигархов, которые находятся в санкционном списке ЕС против России, но и конфисковать их и использовать для гуманитарной помощи и восстановления Украины, - сказал Писториус в начале лета 2022 года.

В то же время, он встал на защиту канцлера Олафа Шольца от критики о том, что он слишком колеблется, если речь идет о войне россии против Украины. Шольц делает хорошую работу, которая, в конце концов, всегда оказывается правильной, сказал он.

Стоит отметить, что вицеканцлер, министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что решение по танкам для Украины будет первым пунктом повестки дня для Бориса Писториуса, сообщает Reuters.

- Когда будет объявлен министр обороны, это первый вопрос, который должен быть решен конкретно, - сказал .

Напомним, на пленарном заседании Бундестага в сентябре в очередной раз отложили голосование по предложению о немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, передав проект документа на рассмотрение комитетам.

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в 2023 году. Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман назвала большой ошибкой отказ Шольца поставлять Украине танки.