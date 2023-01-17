У путина планируют в течение трех лет увеличить армию до 1,5 млн солдат, а также усилить области, граничащие с Финляндией

Поручение российского диктатора владимира путина об увеличении российской армии до 1,5 млн военнослужащих, а также формирование нового армейского корпуса и двух военных округов вблизи границы с Финляндией планируют выполнить в течение следующих трех лет.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

- Президентом Российской Федерации принято решение об увеличении численности Вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации, возможно, только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил, - сказал Шойгу.

Он сообщил, что увеличение численности войск и «масштабные изменения» состава вс рф будут проводиться в течение 2023-2026 годов.

Вместе с увеличением численности армии планируется:

- создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа;

- сформировать армейский корпус в Карелии;

- превратить в мотострелковые дивизии семь бригад;

- усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.

Стоит добавить, что и Карелия, и Ленинградская область россии граничат с Финляндией, которая подала заявку на вступление в НАТО на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, британская разведка, комментируя заявление путина о расширении российской армии примерно на 30% до 1,5 млн человек, заявили, что оно свидетельствует о намерениях подготовиться к долгосрочным стратегическим вызовам.