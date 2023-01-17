В Офисе Президенте подписали приказ об увольнении Арестовича

В Офисе Президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП.

По словам Никифорова, руководитель Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича.

Напомним, во вторник, 17 января, внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович написал заявление об уходе из занимаемой должности.

Этому предшествовал скандал, возникший после заявления Арестовича о том, что попавшая в здание в Днепре ракета была подбита ПВО. Однако эту информацию опровергли в Воздушных Силах ВСУ. Там заявили, что у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать этот тип ракет.

Также в ВСУ признали, что прошлые сообщения о сбитии российских ракет Х-22 были недостоверными.

На следующий день Арестович сначала оправдался за свои слова о якобы сбитии ракеты Х-22 в Днепре, но затем передумал.