В правящей партии Грузии заявили, что против уступок по Саакашвили ради движения в ЕС

Один из топ-представителей правящей партии Грузии, мэр Тбилиси и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, заявил, что выступает против уступок в отношении заключенного экс-президента Михеила Саакашвили, даже если от этого будет зависеть дальнейшее движение Грузии в ЕС.

Об этом сообщает «Новости-Грузия», пишет «Европейская правда» .

Его заявление прозвучало в ответ на слова евродепутата о том, что дело Саакашвили не может не влиять на дальнейшее движение Грузии в ЕС.

«Кто-то говорит, что Грузия не получит статус кандидата в ЕС, если мы не уволим Михеила Саакшавили… Могу сказать свое отношение – мы вообще не хотим такого статуса, пусть оставляют, если это обязательное условие. У нас есть конституция, есть законы, которые мы, граждане этой страны, должны соблюдать в первую очередь», - заявил Каладзе.

Он добавил, что грузинские власти обязались выполнить 12 пунктов, которые являются предпосылкой для получения кандидатского статуса, и будут «делать все, чтобы Грузия стала членом большой европейской семьи».

Напомним, на прошлой неделе Сейм Польши принял резолюцию с призывом разрешить бывшему президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили уехать на лечение за границу. Европарламент в декабрьской резолюции по Грузии призвал к увольнению экспрезидента Михеила Саакашвили и санкций против бывшего премьера Бидзины Иванишвили.

Ранее Украина официально обратилась к властям Грузии с просьбой о передаче ей или любой другой европейской стране гражданина Украины и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.