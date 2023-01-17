Зеленский поручил максимально упростить и ускорить получение помощи людьми, пострадавшими в результате ракетного удара по Днепру

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о разрушенном российской ракетой доме в Днепре и поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшими людьми.

Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Главы государства, по состоянию на данный момент разбор завалов и поисково-спасательная операция завершена. Известно о 45 погибших, среди которых 6 детей. С травмами разных степеней тяжести – 79 человек, в том числе 16 детей. В общей сложности в этой многоэтажке проживало около 1700 человек. В доме повреждено 230 квартир, полностью разрушено – 72.