Зеленский поручил максимально упростить и ускорить получение помощи людьми, пострадавшими в результате ракетного удара по Днепру

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о разрушенном российской ракетой доме в Днепре и поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшими людьми.
Об этом он сообщил в Telegram.
По словам Главы государства, по состоянию на данный момент разбор завалов и поисково-спасательная операция завершена. Известно о 45 погибших, среди которых 6 детей. С травмами разных степеней тяжести – 79 человек, в том числе 16 детей. В общей сложности в этой многоэтажке проживало около 1700 человек. В доме повреждено 230 квартир, полностью разрушено – 72.
«Поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшим, чтобы люди поскорее начали отстраивать жизнь после этой трагедии. Также проводим следственные действия по выяснению всех обстоятельств и установлению всех причастных к этому преступлению России против мирных людей Украины. Мы обязательно найдем всех, кто совершил этот террор. Каждый, кто причастен к этому и другим ракетным ударам против Украины, будет найден и привлечен к ответственности», - резюмировал Зеленский.