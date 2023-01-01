В швейцарском Давосе стартовал экономический форум: Среди спикеров от Украины мэр Николаева, который расскажет об отстройке города

В швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум, темой которого стало «Сотрудничество в раздробленном мире». Среди спикеров от Украины выступит городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Об этом свидетельствует программа работы Украинского дома на форуме в Давосе.

«Руководство Украины и рядовые украинцы вдохновили мир исключительными поступками храбрости – от поля боя до волонтерства, от дипломатии к экономике. Страны Запада вместе с другими союзными правительствами и сознательными гражданами по всему миру едины в беспрецедентной поддержке Украины. Несмотря на жестокое наступление России, Украина остается единственной, дерзкой, решительной, сильной и устойчивой. Это не только война против Украины, а наступление на принципы и ценности демократического мира», – говорится на сайте Украинского дома.

Также на сайте отмечается, что Украинский Дом возвращается в Давос и цель объединить и проинформировать реакцию мирового сообщества на войну России против Украины.

«Украинский дом объединит лидеров правительства, гражданского общества и бизнеса на высоком уровне, чтобы усилить голос страны, в частности, что нужно Украине для обеспечения победного результата; его огромный вклад в глобальную продовольственную безопасность; продолжающаяся атака на энергетическую инфраструктуру Украины и какая поддержка нужна срочно сейчас; привлечение внимания к героическим защитникам Украины, героям гуманитарной деятельности и мировым послам; а также сосредоточение на экономической устойчивости, восстановлении городов, инвестиционных возможностях сейчас и в будущем и многое другое», - говорится на сайте Украинского дома.

Выступление городского головы Николаева Александра Сенкевича запланировано на последний день форума. Он примет участие в панельной дискуссии «От срочного к стойкому: восстановление городов в Украине». Вместе с ним выступят Вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления – Министр по делам общин, территорий и развития инфраструктуры Украины Александр Кубраков, городской голова Житомира Сергей Сухомлин и городской голова Львова Андрей Садовый.