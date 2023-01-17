Во Львовской области столкнулись грузовик и маршрутка, пострадали более 30 человек

Во Львовской области во вторник, 17 января, столкнулись грузовик и маршрутка с пассажирами, пострадали 36 человек. Об этом сообщает Zaxid.net .

В полиции Львовской области заявили, что ДТП произошло на автодороге Киев-Чоп в селе Гамалеевка. Маршрутка от столкновения с грузовиком опрокинулась на бок, в ней ехали 38 пассажиров.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал в Telegram, что по состоянию на 20:50 транспорт на этом участке постепенно пропускают. Впоследствии он уточнил, что движение затруднено, на месте работают правоохранители.

«Что известно о ДТП в Гамалеевке по состоянию на этот момент. Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля «МАН» и автобуса «БАЗ» возросло до более 30. Два человека в тяжелом состоянии. Точную цифру пострадавших пока назвать не могу, поскольку 21 человек в медучреждения доставили каретами скорой медицинской помощи, еще ориентировочно 10 человек помогли доставить проезжавшие мимо места аварии. На момент аварии в автобусе находились 38 пассажиров », – написал он .



Козицкий добавил, что движение по состоянию на 22:29 на участке затруднено.

«По состоянию на это время движение на этом участке дороги затруднено. На месте ДТП работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, также решается вопрос правовой квалификации происшествия», – написал он .

Также он поблагодарил специалистов Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, ГУ Нацполиции во Львовской области, патрульную полицию Львовской области за быстрое реагирование, и всех неравнодушных людей, которые помогли довезти в больницы пострадавших.