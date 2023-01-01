Стало известно, как Болгария помогала Украине снарядами и дизельным топливом

Бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что значительная часть снарядов, получавших Украину как военную помощь от стран Запада, была болгарского производства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кроме того, он отметил, что большой процент – до 40% – дизельного топлива в Украине – болгарского производства, и это означает, что "мы помогли Украине, потому что они не могут вести эту войну без топлива".

– Значительная часть дизельного топлива в Украине фактически поступала из Болгарии. Также, хотя прямого экспорта не было, из-за Польши, Румынии, США и Британии значительная часть снарядов в Украине была болгарского производства. Да, нельзя сказать, что мы их туда экспортировали, но идущие туда поставки были ключевыми для войны, - сказал экс-премьер Болгарии.

- Президент Зеленский очень благодарил наше правительство, в последние дни работы кабмина я получил от него личный звонок. И он сказал: "Болгария была фундаментальной силой в поддержке Украины во многих важных моментах войны, особенно в начале", - утверждает Петков.

Как известно, 16 декабря парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов. Список передаваемого оружия засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

Согласно официальным данным, с начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 миллионов львов ($243 миллиона). Речь идет о гуманитарной помощи в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.