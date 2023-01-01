Мэром российского белгорода стал крымский коллаборант из Партии регионов

Мэром российского города белгород избрали бывшего депутата от «Партии регионов» Валентина Демидова.

Об этом сообщает Громадське.

Как отмечается, ранее Демидов был первым заместителем мэра белгорода. На должность городского головы было три претендента: Демидов, директор фирмы, занимающейся прокатом спортивного оборудования, и директор предприятия, работающего в сфере ЖКХ.

Демидов получил 33 голоса на тайном голосовании, другие кандидаты – один и ноль голосов.

По данным НАПК, Демидов родился в селе Петровском Липецкой области рф. В 2002 году его избрали депутатом горсовета Армянска в Крыму. С 2002 по 2007 год он был секретарем Армянского горсовета. А в 2005 году вступил в «Партию регионов» и даже возглавлял местную ячейку партии.

В 2015 году Демидов стал "министром экономического развития" Крыма. После этого он работал в оккупационной «администрации» Симферополя и даже некоторое время возглавлял ее, став пятым руководителем города за 7 лет российской оккупации Крыма.

Как указывает НАПК, против Валентина Демидова были введены санкции указом Президента Украины от 2018 года. Также он попал под действие санкций США и Канады.