Глава Евросовета поддержал поставки танков Украине

Глава Европейского совета Шарль Мишель поддерживает планы поставки танков Украине.

Об этом он сказал на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 18 января.

«Украина испытывает срочную потребность в большем количестве вооружений. Я лично за поставку танков Украине», - заявил Мишель.

Он заверил, что Евросоюз будет помогать Украине «столько, сколько понадобится».

«Мы продолжим помогать Украине в военном плане, и мы увеличим возможности Европейского фонда мира», - пообещал глава Евросовета.

Напомним, Финляндия и Польша рассматривают передачу Украине танков Leopard.