В беларуси выискивают украинцев, работающих в госструктурах

Минский городской исполнительный комитет разослал запрос в подчиненные структурные подразделения с требованием предоставить информацию об работающих там украинцах.

Об этом сообщает «Реформация».

При этом данные собирают об украинцах, «независимо от даты переезда в республику Беларусь».

«Прошу сегодня, до 14:00, предоставить информацию о гражданах, работающих в вашей организации как о основном работнике, местом рождения которых является Украина, независимо от даты переезда в Республику Беларусь. Форма представления информации прилагается. Информацию представлять в электронном виде формате WORD, на бумажном носителе не нужно», - говорится в запросе.

При этом, с какой целью собираются данные, в письме не уточняется. Отмечается, что ранее аналогичные данные собирало руководство Белорусской железной дороги о своих сотрудниках.

«По распоряжению заместителя начальника Белорусской железной дороги (об организации безопасного обеспечения жизнедеятельности предприятий Белорусской железной дороги) Козловского Игоря Анатольевича, были подготовлены списки родившихся в Украине работников БЗ. Цель этого мероприятия неизвестна», - сообщал белорусский Telegram-каналы железнодорожников в октябре прошлого года.

Позже родившихся в Украине работников вызвали в областные управления КГБ и расспрашивали о родственниках в Украине и об отношении к войне.